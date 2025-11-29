Українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров.

У неділю, 30 листопада, представники України та Сполучених Штатів Америки зустрінуться для продовження переговорів щодо угоди про припинення російсько-української війни.

Як повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника, зустріч відбудеться у Флориді. Подробиці щодо порядку денного не розкриваються.

США представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер.

Відео дня

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українську делегацію очолить секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. За словами глави держави, він очікує, що результати попередніх переговорів із США в Женеві, будуть "остаточно узгоджені" під час майбутньої зустрічі.

Автори матеріалу зазначають, що Україна зазнає значного тиску з боку Вашингтона, щоб погодитися на умови мирної угоди. Водночас президент Зеленський "опинився в найскладнішій політичній і військовій ситуації з часів початку російського вторгнення в 2022 році", додає агентство.

США і війна в Україні: ви могли це пропустити

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що поспіх і непослідовність американського лідера у намаганнях завершити російсько-українську війну свідчить про те, що він хоче досягти угоди за будь-яку ціну. Він зазначив, що Трампа не цікавить, наскільки чесною чи довговічною буде ця угода.

Раніше The Telegraph писало, що у Трампа готові визнати частиною РФ Крим та інші окуповані території України, аби Кремль пішов на підписання мирної угоди. Імовірно, саме таку пропозицію повезе до Москви Віткофф.

Вас також можуть зацікавити новини: