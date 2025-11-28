За данимии журналістів, таку "мирну" пропозицію повезе в Москву спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

Адміністрація Трампа готова визнати частиною РФ Крим та інші окуповані території України, щоб схилити Кремль до підписання угоди про припинення війни. Саме з такою пропозицією Трамп відправляє до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа та власного зятя Джареда Кушнера, пише The Telegraph.

"Стає все більш очевидним, що американцям байдуже на позицію Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що забажають", – заявив виданню поінформований співрозмовник, який побажав зберегти анонімність.

The Telegraph зазначає, що напередодні Володимир Путін у публічній заяві теж згадував, що юридичне визнання Вашингтоном Криму, Донецької та Луганської областей російською територією буде одним із ключових питань на переговорах щодо миру.

Також видання нагадує, що початкова версія "мирного плану" із 28 пунктів, сформульованого Віткоффом після обговорень з російськими чиновниками, містила пункт про "фактичне" визнання Америкою російського суверенітету над Кримом та двома регіонами Донбасу.

І хоча на переговорах між українськими та американськими посадовцями в Женеві вдалося скорегувати цей документ, зробивши його менш вигідним для Москви, численні джерела The Telegraph припускають, що визнання окупованих територій російськими залишається частиною стратегії Білого дому.

При цьому видання зауважує, що Київ не будуть змушувати визнавати контроль Росії над окупованими територіями.

"Мирний план" Трампа: що треба знати

Як писав УНІАН, минулого тижня у Мережі з'явився "мирний план" із 28 пунктів, розроблений спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у співпраці з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Зокрема пункт 21 містив наступне положення: "Окупований Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані країнами де-факто російськими, включно зі США". При цьому не уточнювалося, що таке "де-факто визнання", якщо у міжнародному праві визнання буває лише "де-юре".

Учора Європейський парламент ухвалив резолюцію, в який попередив, що країни ЄС ніколи не визнають окуповані українські території як частину РФ. Також у резолюції зазначається, що "мирний план" Трампа лише заважає наближенню миру.

