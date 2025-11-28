Зокрема, це будуть військові, дипломати і розвідники.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та представники української розвідки наступного тижня представлять Україну на переговорах із США з приводу погодження проєкту "мирного плану".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців.

Як відзначив президент, зараз триває підготовка до зустрічі з американською стороною. Йдеться про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був достойним.

Відео дня

"Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", - наголосив Зеленський.

Переговори щодо "мирного плану"

Як повідомляв УНІАН, раніше делегацію України очолював Андрій Єрмак, який сьогодні, 28 листопада, подав у відставку з посади керівника Офісу президента. Делегація була створена після появи проєкту "мирного плану" з 28 пунктів. Цей план був співзвучний з вимогами Росії, через які вона веде війну проти України.

Також у складі делегації є начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справСергій Кислиця, заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад та інші особи.

23 листопада у Женеві українська делегація донесла до представників США позицію, що припинення вогню має передувати початку переговорів про встановлення миру у війні з Росією.

Також, Україна відмовляється вносити будь-які зміни до Конституції, які суперечать інтересам України. Спірні питання мають вирішувати на зустрічі президенти України та США.

Вас також можуть зацікавити новини: