Німецькі війська в Україні: у Бундестазі зробили різку заяву про відправлення миротворців

Політик заявив, що немає підстав для внеску Німеччини в підтримання миру, поки РФ не готова до укладення угоди, яка поважає суверенітет України.

Дискусії про участь Німеччини в миротворчих силах в Україні після завершення війни є передчасними. Про це заявив лідер парламентської фракції Християнсько-соціальний союз (ХСС) Александр Хоффманн, пише N-tv.

"Ми не повинні робити другий крок раніше за перший: поки російська сторона не готова до укладення угоди, яка поважає суверенітет України і пропонує перспективу міцного миру, поки немає підстав для внеску Німеччини в підтримання миру", - сказав він.

За словами Хоффмана, Німеччина і Європа зроблять свій внесок у досягнення миру в Україні. Проте, він вважає, що зараз не час обговорювати питання про введення військ в Україну.

У виданні зазначили, що раніше голова фракції Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер підтримав ідею відправки німецьких військ в Україну для забезпечення мирного врегулювання. Він запропонував відправити війська під прапором Європейського Союзу.

Які країни готові відправити війська в Україну

Раніше радник Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що низка країн готова відправити свій миротворчий контингент в Україну після завершення війни. За його словами, йдеться про Францію, Німеччину, Туреччину та Велику Британію.

Подоляк підкреслив, що міжнародні партнери повинні брати участь у стримуванні Росії. Він зазначив, що Україна не повинна нести цей тягар на своїх плечах.

