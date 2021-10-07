Українська мова виявилася найпоширенішою в Прудентополісі після португальської.

Українська мова стала офіційною в муніципалітеті Прудентополіс в Бразилії. Причина для такого рішення очевидна - багато вихідців з України.

Про це повідомив Світовий конгрес українців на своїй сторінці у Facebook.

"Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Законопроєкт з таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня 2021", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що муніципалітет Прудентополісу вже встановив дружні стосунки з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. А Тернопіль і Прудентополіс є міста-побратимами.

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"Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", - додається в замітці.

Державною мовою в Бразилії є португальська.

"У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська", - зазначає Nossa Gente.

Варто зауважити, що інтерес до України у бразильців проявляється не тільки до нашої мови, а й до культури загалом. Раніше цьогоріч місцева стрімінгова платформа випустила хоррор-серіал про міфологію Івана Купала.

Автор: Станіслав Кожемякін