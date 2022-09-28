Надзвичайна ситуація оголошена відсьогодні і до 26 грудня в Алуксененському, Балвському і Лудзенському районах.

Уряд Латвії затвердив пропозицію Міністерства внутрішніх справ про оголошення надзвичайної ситуації через мобілізацію в РФ.

Як пише Delfi, надзвичайну ситуацію оголосили в пунктах перетину кордону та кількох прикордонних краях.

"Щоб запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки, уряд Латвії оголосив надзвичайну ситуацію з 28 вересня по 26 грудня в пунктах перетину кордону і в декількох прикордонних краях - Алуксненському, Балвському і Лудзенському", – повідомляє видання.

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Повідомляється, що таке рішення затвердили у зв'язку з мобілізацією в РФ "з метою активізації військових дій на території України і необхідністю запобігти можливим загрозам для внутрішньої безпеки Латвії".

Також Уряд вирішив закрити прикордонний перехід в Педедзе і доручив державній прикордонній охороні підвищити контроль на латвійсько-російському кордоні і посилити перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.

Видання також зазначає, що з 19 вересня у в'їзді до Латвії було відмовлено 57 громадянам Росії. Легально в'їхали 2475 російських громадян. Всі громадяни, які в'їжджають на територію країни, проходять сувору перевірку.

Притулок в Латвії попросили 16 громадян Росії. Більшість з них назвали причиною той факт, що не підтримують російську політику або факт переслідування. Ще двоє попросили про притулок через оголошену в Росії мобілізацію.

Втеча росіян з Росії на тлі оголошення мобілізації

Минулого тижня російський диктатор Путін, чия країна втратила на війні в Україні понад 50 тисяч солдатів тільки вбитими, оголосив про початок мобілізації.

Це призвело до масової втечі громадян, особливо – чоловіків призовного віку, з країни. Станом на вечір суботи, 24 вересня, було відомо, що країну покинули понад 200 тисяч чоловіків.

Серед популярних напрямків - Фінляндія, Вірменія, Грузія та інші країни.

На кордоні з Грузією всі ці дні спостерігаються кілометрові черги. 26 вересня росіяни стягнули до кордону військових і БТР, заявивши, що роблять це на випадок спроби масового прориву охочими виїхати з країни. 27 вересня стало відомо, що російські війська розгорнуто мобілізаційний пункт на пункті пропуску "Верхній Ларс" російсько-грузинського кордону.

Активно обговорюється введення заборони на виїзд з РФ для чоловіків, які потрапляють під мобілізацію. Хоча повної заборони ще немає, військкомати вже почали розсилати прикордонникам списки тих, кого не можна випускати.

Також стало відомо, що Європейська комісія перегляне візову політику щодо росіян, враховуючи те, що вони масово покидають свою країну після оголошення мобілізації.

Думки серед лідерів країн Європи щодо того, чи варто сприяти втечі росіян від мобілізації, розділилися. Поки Чехія, Іспанія і Німеччина говорять про готовність відкрити для них кордони, Польща, Литва, Латвія та Естонія наполягають на тому, що росіяни повинні залишатися у своїй країні.

За даними прикордонної служби Литви, за перший тиждень роботи нових правил видачі віз для громадян Росії в країнах Балтії 153 росіянам відмовили у в'їзді в Литву, 48 - в Латвію і 155 - в Естонію.

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