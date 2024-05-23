Під час розслідування справи підозрюваним пропонують зняти з себе всі звинувачення до суду, якщо вони погодяться відслужити в армії на війні в Україні.

Росія запроваджує нові стратегії в мобілізації. Тепер під час розслідування справи підозрюваним пропонують зняти з себе всі звинувачення до суду, якщо вони погодяться відслужити в армії на війні в Україні, пише Financial Times.

Раніше десятки тисяч засуджених злочинців були відправлені на фронт під обіцянку амністії після повернення. А в березні влада РФ ухвалила закон, згідно з яким підозрюваним у кримінальних справах буде запропоновано аналогічну угоду.

Як розповідає російський адвокат у кримінальних справах Роман Кондауров, на слідчих поклали обов'язок роз'яснювати підозрюваним і обвинуваченим їхні права - і, по суті, вербувати їх. За словами Кондаурова, підозрюваним тепер пропонують "роз'яснювальний" документ із можливістю записатися в армію. Слідчі "фактично стали військкомами".

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Водночас, за словами людини, близької до російського оборонного відомства, для того, щоб Москва зберегла свою перевагу на полі бою, їй, можливо, незабаром доведеться вийти за рамки своїх креативних стратегій вербування, і до кінця цього року або на початку наступного нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою.

За словами джерела, поки Кремль уникатиме чергової хвилі мобілізації, значний російський наступ цього літа буде неможливим.

"Російська влада, принаймні поки що, готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб убезпечити від війни решту суспільства", - сказав він.

Деякі регіони Росії вже відчувають труднощі з виконанням квот на призов. У сибірському місті Красноярську один із членів ради сказав, що місто здебільшого відправляє на війну "алкоголіків, безхатченків, тих, хто зловживає алкоголем, і засуджених". Інший член ради відповів, що місто застосовує нові підходи і "починає працювати з колекторами", щоб залучити більше людей в армію в обмін на полегшення боргового тягаря.

Мобілізація в Росії - що відомо

У вересні 2023 року Путін підписав наказ про призов 130 тисяч осіб, а навесні минулого року Росія планувала мобілізувати 147 тисяч осіб. При цьому повідомляється, що Росія щомісяця поповнює лави своїх збройних сил близько 30 тисяч осіб.

31 березня стало відомо, що Путін підписав указ про проведення планової весняної призовної кампанії, яка триватиме з 1 квітня по 15 липня.

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