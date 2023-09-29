Російський президент Путін сьогодні підписав указ про осінній призов росіян на військову службу в 2023 році.
На сайті офіційного опублікування правових актів вказується, що указ вступає в силу 29 вересня. Згідно з документом, цього року призвати збираються 130 тисяч осіб у віці від 18 до 27 років.
"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року призов на військову службу громадян у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу" призову на військову службу в кількості 130 тисяч осіб", - йдеться в указі.
Мобілізація в Росії: останні новини
Нагадаємо, минулої осені на тлі усіхів української армії Путін оголосив про "часткову мобілізацію" російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Пізніше він заявив про її завершення, проте його ж слова спростував Кремль.
Багато експертів вважали, що в Росії можуть знову оголосити широкомасштабну мобілізацію, оскільки російська армія несе великі втрати.
Військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що Путін боїться вдаватися до неї знову до проведення виборів.