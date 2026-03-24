В Молдові сталося відключення ключової лінії електропередачі через атаку РФ по Україні

В понеділок, 23 березня, через атаку Росії на енергетичну інфраструктуру України в Молдові сталося вимкнення лінії електропередачі Ісакча-Вулканешти, яка з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії, повідомляє NewsMaker.

В Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки.

"В результаті недавніх атак на енергетичну інфраструктуру на півдні України на цей момент лінія електропередач Ісакча–Вулканешті відключена. Бригади трьох операторів систем передачі координують на оперативному рівні необхідні технічні перевірки. Ми повернемося з оновленою та додатковою інформацією у міру завершення польових перевірок технічними командами, які можуть зайняти кілька годин", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

За даними видання, відключення сталося в понеділок, 23 березня, приблизно після 19:00. Відтоді Молдова імпортує електроенергію з України.

Зазначається, що ЛЕП Ісакча–Вулканешти є основним каналом імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Ввечері 23 березня повідомлялося, що російські "Шахеди" атакували Одеську область, що призвело до знеструмлення частини Одеського району. Зокрема, світло вимкнули в Пересипському районі.

Ситуація зі світлом в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в частині Києва в суботу, 21 березня, виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Проблеми на Лівому березі столиці підтвердили в Київській міській державній адміністрації. Причиною стала аварійна ситуація. В ДТЕК додали, що через аварію частково залишилися без світла мешканці Дарницького та Дніпровського районів.

В Чернігові 21 березня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Через це було знеструмлено 430 тис. абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах.

Також ми писали, що в неділю, 22 березня, в частині Києва та області не було світла через аварію на обладнанні. В ДТЕК повідомляли, що тимчасово електропостачання відсутнє у частини жителів Дніпровського та Дарницького районів столиці, а також у частині домівок Броварського району Київщини.

