Президент України пропонує Сполученим Штатам ввести санкції проти всіх політичних осіб путінської Росії, які залишаються на посадах.

Президент України Володимир Зеленський закликає Сполучені Штати Америки запроваджувати санкції проти Російської Федерації щотижня.

Про це глава держави заявив під час віртуального виступу перед обома палатами Конгресу США.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за надзвичайно вагому підтримку. За все, що ваша держава і ваш народ вже зробили для нашої свободи. За зброю і амуніцію, за навчання і фінанси, за лідерство у вільному світі, яке допомагає тиснути на агресора економічно", - сказав Зеленський.

Президент України висловив подяку президенту США Джо Байдену за особисту залученість, за щиру відданість захисту України і демократію всюди в світі.

"Я вдячний вам за резолюцію, яка визнає всіх, хто скоює злочини проти українського народу, військовими злочинцями. Однак зараз, в чорний час для нашої держави, для всієї Європи, я закликаю вас до більшого!"- підкреслив глава держави.

"Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доти, поки російська військова машина не зупиниться. Потрібні обмеження для всіх, на кому тримається цей несправедливий режим", - зазначив Зеленський.

"Ми пропонуємо Сполученим Штатам внести в санкційні списки всіх політичних осіб Російської Федерації, які залишаються на офіційних посадах і не розривають зв'язків з тими, хто відповідальний за агресію проти України. Від депутатів Держдуми - до останнього чиновника, якому не вистачає моралі, щоб порвати з державним терором", - сказав президент.

Також він підкреслив, що всі американські компанії мають вийти з Росії, з їх ринку.

"Залишити цей ринок, залитий нашою кров'ю", - закликав Зеленський.

"Проявіть лідерство! Якщо у вас у виборчих округах є компанії, які спонсорують російську військову машину, залишати бізнес в Росії... Ви повинні тиснути. Щоб російська держава не отримувала жодного долара, які вона витрачає на руйнування України. На руйнування Європи", - зазначив глава держави.

Також він вважає, що всі американські порти мають бути закриті для російських товарів і кораблів.

"Мир - важливіший за прибуток. І ми маємо разом захищати цей принцип у всьому світі", - додав Зеленський.

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