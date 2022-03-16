Глава держави заявив, що раніше створені організації для припинення війни не фукнкціонують належним чином.

Президент України Володимир Зеленський запропонував США створити об'єднання U-24 для вчасної зупинки війн і конфліктів.

Про це глава держави заявив під час віртуального виступу перед обома палатами Конгресу США.

"Ми вже стали частиною антивоєнної коаліції. Великої антивоєнної коаліції, яка об’єднує багато держав, десятки держав. Тих, хто відреагував принципово на рішення президента Путіна – на вторгнення Росії на територію нашої держави.Але ми маємо йти далі. Маємо створювати нові інструменти. Щоб реагувати швидко! І зупиняти війну", - заявив президент.

"Повномасштабне російське вторгнення в Україну почалося 24 лютого. І було би справедливо, якби воно завершилось за добу. За 24 години. Щоб зло було одразу покарано. Сьогодні світ не має таких інструментів. Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють. Ми це бачимо. Ви це бачите. А отже, потрібні нові. Нові інституції. Нові союзи", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку президент заявив, що Україна пропонує такі інструменти.

"Пропонуємо створити об’єднання – U-24. United for peace (Об'єднані заради миру - УНІАН). Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно. За 24 години надавати усю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир швидко. Щоб зберегти життя", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що таке об’єднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи і хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії.

"Якби вже зараз був створений такий союз – U-24, я вірю, що вдалося би врятувати тисячі життів. У нашій країні, багатьох інших країнах. Які так потребують миру. Які зазнали нелюдських руйнувань..." - заявив він.

Також Зеленський закликав Конгрес США зупинити російський терор і дати Україні системи С-300.

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