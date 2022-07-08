Він заявив, що всі зусилля суспільства повинні бути спрямовані на те, щоб зупинити війну.

У Москві суд засудив до семи років позбавлення волі муніципального депутата Красносільського району Москви Олексія Горінова, який висловився проти війни.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Свободу Олексію Горінову".

На засіданні Краснопресненської муніципальної ради 15 березня чоловік заявив, що вважає цинічним проводити конкурс дитячого малюнка в той час, коли в Україні гинуть діти.

"Приймати цей план не потрібно, про яке дозвілля і розваги може йти мова, коли ми зараз всі перейшли до іншого укладу життя, коли ведуться на території сусідньої суверенної держави бойові дії, здійснюється агресія нашої країни. Скажіть, будь ласка, про який конкурс дитячого малюнка може йти мова? Або про організацію танцювальних програм, приурочених до Дня захисту дітей і Дня Перемоги, коли у нас кожен день гинуть діти. Близько 100 дітей вже загинуло в Україні, діти стають сиротами, а онуки і правнуки учасників Другої світової війни зараз кинуті в пекло цих бойових дій на території України. Я вважаю, що всі зусилля громадянського суспільства повинні бути спрямовані тільки на те, щоб зупинити війну і вивести війська Росії з території України", - заявив Горінов.

27 квітня його взяли під варту, звинувативши в публічному поширенні завідомо неправдиво інформації, що містить дані про використання Збройних Сил РФ з метою захисту інтересів РФ і її громадян, підтримання міжнародного миру і безпеки.

У п'ятницю, 8 липня, Міщанський районний суд засудив Горінова до 7 років позбавлення волі в колонії загального режиму з позбавленням права обіймати посади в державних органах і органах місцевого самоврядування на 4 роки.

Другим фігурантом у справі проходить голова Ради депутатів Красносільського округу Олена Котьоночкіна. Вона покинула Росію, тому заарештована заочно.

На цьому засіданні вона підтримала Горінова, назвавши проведення таких заходом бенкетів під час чуми.

"Влаштували для себе чиновники дні перемоги, і до чого це призвело? До утворення фашистської держави. Я маю на увазі Росію", - сказала вона.

Нагадаємо, що раніше депутат районної ради Воронезької області виступила проти війни в Україні.

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