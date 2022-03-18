Крім того, за версією російської поліції, обвинувачена "привертала увагу блогерів".

Мешканку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку і значок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Жінка, "перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу і значок, розфарбовані в кольори прапора України, що виражають явно негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації". Крім того, за версією російської поліції, обвинувачена "привертала увагу блогерів".

Адвокати москвички розповіли, що під" предметами одягу "мається на увазі жовто-синя шапка, а під "значком" – сердечко тих же кольорів.

Як відомо, жителі російських міст почали виходити на акції протесту проти війни в Україні. На даний момент затримано в цілому понад 15 тисяч осіб. У багатьох активістів проходять обшуки.

Учасникам антивоєнних акцій загрожують як великі штрафи, так і кримінальне переслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: