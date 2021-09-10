В одному з найпрестижніших вузів світу - Гарвардському університеті - відбулося оголошення та вручення головної наукової антинагради світу - 31-ої Шнобелівської премії.
Лауреатів оголосили під час онлайн-церемонії, яку транслювали в YouTube.
Переможців у цій жартівливій премії традиційно оголошували у кількох номінаціях.
- Біологія
Нагороду отримала шведська вчена за аналіз котячого "спілкування" з людиною, зокрема муркотіння, нявкання, шипіння і гарчання.
- Екологія
Іспанські та іранські вчені перемогли за генетичний аналіз і визначення різних видів бактерій в жувальній гумці на тротуарах різних країн.
- Хімія
Читайте такожАссанжа і Сноудена висунули на Нобелівську премію мируГрупу вчених з Німеччини, Великої Британії, Нової Зеландії, Греції, Кіпру та Австрії вшанували Шнобелем за колективне дослідження повітря в кінотеатрах на предмет залежності від кількості сцен насильства, сексу, антисоціальної поведінки, вживання наркотиків і ненормативної лексики на екрані.
- Економіка
Професора з Франції нагородили за відкриття взаємозв'язку між рівнем ожиріння у політиків показниками корупції в їхніх країнах.
- Медицина
Чотирьох вчених з Німеччини, Туреччини, Великої Британії відзначили за доказ протинабрякового ефекту від сексуальних оргазмів для поліпшення носового дихання.
- Премія миру
Троє американських вчених отримали нагороду за перевірку гіпотези, що чоловіки відрощували бороди для пом'якшення сили ударів по обличчю.
- Фізика
Група дослідників з Нідерландів, Італії, Тайваню та США - за експерименти, метою яких було з'ясувати, чому пішоходи постійно не стикаються з іншими пішоходами
- Приз "Кінетика"
Вчених з Японії, Швейцарії та Італії відзначили якраз за дослідження на тему, чому одні пішоходи іноді стикаються з іншими.
- Ентомологія
Четверо американських вчених стали лауреатами за розробку "нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах".
- Транспорт
Нагороду отримали 13 дослідників з Намібії, ПАР, Танзанії, Зімбабве, Великої Британії, США і Бразилії за експериментальне визначення безпеки транспортування носорога по повітрю в перевернутому вигляді.
Нагадаємо, що торік лауреатами Шнобелівської премії з медицини стали президенти Росії, США, Білорусі та ще шести країн за оскарження закликів медиків під час пандемії коронавірусу.