Отримувачів Антинобеля оголошували в 10 різних номінаціях.

В одному з найпрестижніших вузів світу - Гарвардському університеті - відбулося оголошення та вручення головної наукової антинагради світу - 31-ої Шнобелівської премії.

Лауреатів оголосили під час онлайн-церемонії, яку транслювали в YouTube.

Переможців у цій жартівливій премії традиційно оголошували у кількох номінаціях.

Біологія

Нагороду отримала шведська вчена за аналіз котячого "спілкування" з людиною, зокрема муркотіння, нявкання, шипіння і гарчання.

Екологія

Іспанські та іранські вчені перемогли за генетичний аналіз і визначення різних видів бактерій в жувальній гумці на тротуарах різних країн.

Хімія

Читайте такожАссанжа і Сноудена висунули на Нобелівську премію мируГрупу вчених з Німеччини, Великої Британії, Нової Зеландії, Греції, Кіпру та Австрії вшанували Шнобелем за колективне дослідження повітря в кінотеатрах на предмет залежності від кількості сцен насильства, сексу, антисоціальної поведінки, вживання наркотиків і ненормативної лексики на екрані.

Економіка

Професора з Франції нагородили за відкриття взаємозв'язку між рівнем ожиріння у політиків показниками корупції в їхніх країнах.

Медицина

Чотирьох вчених з Німеччини, Туреччини, Великої Британії відзначили за доказ протинабрякового ефекту від сексуальних оргазмів для поліпшення носового дихання.

Премія миру

Троє американських вчених отримали нагороду за перевірку гіпотези, що чоловіки відрощували бороди для пом'якшення сили ударів по обличчю.

Фізика

Група дослідників з Нідерландів, Італії, Тайваню та США - за експерименти, метою яких було з'ясувати, чому пішоходи постійно не стикаються з іншими пішоходами

Приз "Кінетика"

Вчених з Японії, Швейцарії та Італії відзначили якраз за дослідження на тему, чому одні пішоходи іноді стикаються з іншими.

Ентомологія

Четверо американських вчених стали лауреатами за розробку "нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах".

Транспорт

Нагороду отримали 13 дослідників з Намібії, ПАР, Танзанії, Зімбабве, Великої Британії, США і Бразилії за експериментальне визначення безпеки транспортування носорога по повітрю в перевернутому вигляді.

Нагадаємо, що торік лауреатами Шнобелівської премії з медицини стали президенти Росії, США, Білорусі та ще шести країн за оскарження закликів медиків під час пандемії коронавірусу.

Автор: Станислав Кожемякин