Медведєв в істериці розмріявся про 'зникнення' України і НАТО

Цими мрійливими роздумами Медведєв поділився на тлі саміту НАТО.

Скандальний експрезидент РФ, чинний заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв істерично прокоментував заяви НАТО щодо України, озвучені на саміті у Вашингтоні.

У своєму Telegram-каналі Медведєв прокоментував один з головних меседжів НАТО щодо України.

"Ми продовжимо підтримувати Україну на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО". Так наші вороги заявили у вашингтонській Декларації Альянсу. Висновок очевидний. Ми повинні зробити все, щоб "незворотній шлях України" до НАТО завершився або зникненням України або зникненням НАТО. А краще й того, й іншого", - заявив Медведєв. Відео дня

Членство України в НАТО: останні заяви

Країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. Зокрема, там ідеться про те, союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на шляху до НАТО, пише Reuters. Крім того, у тексті підтверджується, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Публічному форумі НАТО в рамках саміту у Вашингтоні, натякнув, що членству України в Альянсі має передувати припинення війни.

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