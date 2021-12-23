Температура в одному з найпівнічніших міст світу піднялася до +8,3°.

У Гренландії 21 грудня зафіксували аномально високу температуру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як зазначається, в одному з найпівнічніших міст на планеті - Канак - було побито температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3°.

"Для таких високих широт, враховуючи ще холодний період року і той факт, що у Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія!" - резюмували синоптики.

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Нагадаємо, у серпні спостерігачі вперше зафіксували в одній з найвищих точок льодовикового щита Гренландії дощ. Втретє за 10 років там температура піднялася вище нуля.

У Національному центрі даних по снігу і льоду Університету Колорадо зазначили, що 14 серпня випало близько 7 мільярдів тонн води у вигляді дощу. За 15 серпня льодовик втратив в 7 разів більше льоду, ніж в середньому за добу в порівнянні з багаторічними спостереженнями в цю пору року.

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