Щонайменше 10 людей постраждали.

Щонайменше 10 людей постраждали в результаті вибуху на базі канадських збройних сил Комокс.

Один з постраждалих отримав серйозні поранення, пише CBC.

Військові схарактеризувати вибух як "значний". За словами представника бази, капітана Бреда Літтла, він стався у житловій будівлі, яку закрили на ремонт.

Сам Літтл на той момент перебував у своєму офісі через вулицю. Вибух виявився досить сильним, щоб частина стелі офісної будівлі прогнулася.

Читайте також90-річній росіянці платили пенсію "білетами банку приколів"Неподалік від місця вибуху розташовано авіацію бази, проте ані літаки, ані інші об'єкти аеродрому не постраждали.

На місце було відправлено кілька машин швидкої допомоги, зокрема, санітарну авіацію з бригадою інтенсивної терапії. Шести пацієнтам надали допомогу в медпункті військової бази й трьох доставили в лікарню у стабільному стані. Ще одного пацієнта у важкому стані доставили в лікарню повітрям з бригадою інтенсивної терапії.

Військові поки не називають причину вибуху.

Як повідомляв УНІАН, раніше на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї прогриміли вибухи - щонайменше 15 людей загинули. А в Казахстані сталися вибухи на складі боєприпасів: понад 30 людей отримали поранення.

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Автор: Катерина Комолова