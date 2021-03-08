У МОЗ повідомляють про 20 загиблих.

На військовій базі в Екваторіальній Гвінеї сталася серія великих вибухів.

Читайте такожПапа римський виступ перед вірянами колишньої столиці бойовиків" ІД " (фото)Про це пише Reuters.

За словами президента Теодоро Обіанг Нгема, вибухи сталися в місті Бата через недбалість, пов'язану з використанням динаміту.

Загинули щонайменше 15 осіб, ще 500 - постраждали. У МОЗ повідомляють про 20 загиблих.

Палати місцевої лікарні переповнені пораненими, деякі лежать на підлозі або на столах.

Після вибуху залізні дахи зірвало з будинків. Від більшості житлових будинків збереглися лише кілька стін.

Відразу після цього люди розбіглися у всіх напрямках, багато з них були приголомшені і кричали. Пожежники намагалися загасити полум'я.

BREAKING: Massive explosion in Bata, Equatorial Guinea; health ministry says "hundreds" injured pic.twitter.com/1oUWgePRh1 — BNO News (@BNONews) March 7, 2021

At least 17 people are dead and hundreds of others are hospitalized following an explosion at a military camp in Equatorial Guinea, according to the country's health ministry. https://t.co/5oTHJR9im3pic.twitter.com/GrPdNSWO0d — ABC News (@ABC) March 7, 2021

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Автор: Людмила Жерновська