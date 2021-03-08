Палати місцевої лікарні переповнені пораненими / скріншот

На військовій базі в Екваторіальній Гвінеї сталася серія великих вибухів.

Читайте такожПапа римський виступ перед вірянами колишньої столиці бойовиків" ІД " (фото)Про це пише Reuters.

За словами президента Теодоро Обіанг Нгема, вибухи сталися в місті Бата через недбалість, пов'язану з використанням динаміту.

Загинули щонайменше 15 осіб, ще 500 - постраждали. У МОЗ повідомляють про 20 загиблих.

Палати місцевої лікарні переповнені пораненими, деякі лежать на підлозі або на столах.

Після вибуху залізні дахи зірвало з будинків. Від більшості житлових будинків збереглися лише кілька стін.

Відразу після цього люди розбіглися у всіх напрямках, багато з них були приголомшені і кричали. Пожежники намагалися загасити полум'я.

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Автор: Людмила Жерновська