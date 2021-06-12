Єнс Столтенберг очікує, що союзники під час саміту НАТО 14 червня ухвалять нову стратегію протидії кібернападам.

Лідери країн НАТО під час саміту в Брюсселі 14 червня мають намір ухвалити нову стратегію захисту від кібернападів.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає DW.

Мета цієї стратегії є забезпечення кращих технічних можливостей для протидії кібернападам, здійснення відповідного військового планування та проведення політичних консультацій.

Як зазначив Столтенберг, він очікує, що союзники поширять дію статті п'ятої статуту НАТО, яка закріплює принцип колективної оборони, не лише на напади на землі, у повітрі, на воді та у кіберпросторі, але й на напади на супутники та інші ресурси союзників у космосі.

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Дію цього основного принципу НАТО на кіберпростір поширили в 2014 році.

Також під час саміту НАТО мають бути ухвалено рішення щодо ініціативи з реформування Альянсу "НАТО-2030". Серед інших питань порядку денного - дедалі агресивніша політика Росії та зростання впливу Китаю у світі.

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Автор: Олександр Топчій