Опальний політик вибухнув дивною "інтерпритацією" заяви генсека Альянсу.

Екс-президент РФ Дмитро Медведєв ніяк не вгомониться з абсурдними заявами щодо України. Цього разу він видав "роздуми" про майбутнє українців в НАТО.

Як зазначив Медведєв у Telegram, генсек НАТО Столтенберг відкинув вступ України до Альянсу під час війни, але наголосив, що двері туди для Києва залишаються відчиненими. Втім, в опального політика є своя "інтерпритація" цієї заяви.

"Що це означає у практичному плані? Нам не потрібна Україна в НАТО. У всякому разі, до тих пір, поки хоча б огризок цієї держави зберігається в нинішньому вигляді. Відтак для нацистської України конфлікт буде перманентним. А новий політичний режим у Києві (якщо він взагалі існуватиме) до НАТО точно не попроситься", - видав Медведєв.

Шлях України в НАТО

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. 4 квітня 2023 року генсек НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що саміт Альянсу у липні підтвердить, що майбутнє України з НАТО. Водночас, наразі тривають консультації щодо того, яким саме чином буде реалізоване прагнення України набути членства в НАТО. В Альянсі існують різні погляди щодо майбутньої перспективи вступу України до НАТО, а єдиний спосіб ухвалення рішень вимагає консенсусу серед усіх союзників.

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