Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у своєму зверненні пригрозив терористичному угрупованню ХАМАС після вторгнення бойовиків на південь країни. Про це пише The Times of Israel.
"Воно (угруповання) не розрізняло жінок, дітей і людей похилого віку, воно несло шкоду всім. (ХАМАС) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну", – наголосив він.
Галлант також додав, що Ізраїль "змінить обличчя реальності в Газі на 50 років уперед".
Ситуація в Ізраїлі
7 жовтня 2023 року представники терористичного угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики проривалися як з повітря, так і з землі, і з води. З Сектору Гази по країні випустили біля 2 тисяч ракет. У відповідь на дії ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по обʼєктах бойовиків у Секторі Гази.
Відомо, що за півдоби бойових дій в Ізраїлі загинули більше 200 людей. Також стрімко зростає число поранених – воно наближається до 1500 осіб, 18 поранених у критичному стані.
Не виключено, що під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль могла загинути громадянка України. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Інформацію наразі перевіряють.