ХАМАС незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну, заявив міністр.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у своєму зверненні пригрозив терористичному угрупованню ХАМАС після вторгнення бойовиків на південь країни. Про це пише The Times of Israel.

"Воно (угруповання) не розрізняло жінок, дітей і людей похилого віку, воно несло шкоду всім. (ХАМАС) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну", – наголосив він.

Галлант також додав, що Ізраїль "змінить обличчя реальності в Газі на 50 років уперед".

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Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року представники терористичного угруповання ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики проривалися як з повітря, так і з землі, і з води. З Сектору Гази по країні випустили біля 2 тисяч ракет. У відповідь на дії ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по обʼєктах бойовиків у Секторі Гази.

Відомо, що за півдоби бойових дій в Ізраїлі загинули більше 200 людей. Також стрімко зростає число поранених – воно наближається до 1500 осіб, 18 поранених у критичному стані.

Не виключено, що під час нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль могла загинути громадянка України. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Інформацію наразі перевіряють.

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