Українці через соціальні мережі домовилися з незнайомцем про продаж одягу.

В Австрії напали на двох українських підлітків, одного з них госпіталізували з ножовим пораненням.

Як повідомляє видання Heute, інцидент стався у неділю, 28 березня, у місті Грац. Двоє громадян України – брати 15 та 17 років – через соціальні мережі домовилися із незнайомцем про продаж одягу. Останній запропонував зустрітися у пішохідному переході. Під час зустрічі, коли він приміряв куртку, від чотирьох до п'яти невідомих в масках оточили українців. Один з них, погрожуючи пістолетом, вимагав у 17-річного українця гроші, цінні речі та одяг, який той приніс із собою. Водночас українець чинив супротив, що призвело до бійки.

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Під час бійки українцю завдали ножове поранення. Йому намагався допомогти молодший брат, але отримав незначні поранення на обличчі. Нападники втекли з місця події. Правоохоронні органи міста Грац розслідують обставини нападу.

Як повідомляє посол України в Австрії Олександр Щерба у соціальній мережі Facebook, посольство України підтримує контакт з поліцією.

«Почесний консул України в Ґраці з’ясовує ситуацію. Якщо хтось має координати постраждалих і якщо вони не заперечують, щоб дипломати їм допомогли, поділіться, будь ласка, у приватних повідомленнях», - написав Щерба.

Побиття українського підлітка в Парижі: деталі

Побиття українця в Парижі сталося 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій з друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. З металевими палицями і бітами вони атакували студентів.

Всього в рамках цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх і один дорослий).

22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан продовжує залишатися важким.

31 січня нападникам на українського підлітка в Парижі висунути обвинувачення.

2 лютого мама хлопця повідомила, що він знаходиться на реабілітації. Юрій прийшов до тями і починає потроху ходити.

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Автор: Віталій Саєнко