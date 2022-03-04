За даними ЗМІ, він вже встиг поговорити з президентами України та РФ.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман повідомив президентам України і Росії про "готовність докласти зусиль для посередництва між усіма сторонами".

Як пише BBC, про це йшлося під час його розмов з Володимиром Зеленським і Путіним.

Зокрема, українському лідеру він повідомив, що королівство продовжить візи українських туристів і жителів, термін дії яких закінчується, ще на три місяці.

За даними ЗМІ, принцу подзвонив саме Путін. У своїй інтерпретації розмови Кремль заявив, що сторони "обговорили енергетичні проблеми і вирішили продовжувати координувати свої підходи до видобутку нафти в якості ключових партнерів по альянсу ОПЕК+".

Мухаммед бін Салман, пише ЗМІ, сказав Зеленському і Путіну про прихильність "політичному вирішенню" конфлікту.

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