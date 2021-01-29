Столтенберг раніше заявив, що не бачить безпосередньої військової загрози для НАТО від Росії, але вважає, що ця країна загрожує сусідам.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по альянсу збільшити витрати на оборону. Він зазначив, що це необхідно у зв'язку з діями Росії і Китаю, а також з тероризмом.

Читайте такожВініщувачі НАТО цього року сотні разів перехоплювали військові літаки Росії"Генеральний секретар настійно порадив союзникам збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики, як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю»,— йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча.

Наприкінці 2020 року Столтенберг заявив, що не бачить безпосередньої військової загрози для НАТО від Росії. Однак зазначив, що Росія загрожує сусідам і намагається втрутитися в демократичні процеси.

Світові витрати на оборону

У 2020 році світові оборонні витрати збільшилися на 1,9%. Вони ростуть сьомий рік поспіль, повідомляв інформаційно-аналітичний центр Jane's. у 2020 році найбільше витрати на оборону наростила Європа (+5,6%), передає kommersant.

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Автор: УНІАН