Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по альянсу збільшити витрати на оборону. Він зазначив, що це необхідно у зв'язку з діями Росії і Китаю, а також з тероризмом.
Читайте такожВініщувачі НАТО цього року сотні разів перехоплювали військові літаки Росії"Генеральний секретар настійно порадив союзникам збільшити оборонні витрати, інвестувати в сучасні можливості і гарантувати, щоб наші військові залишалися в готовності для реагування на такі виклики, як агресивні дії Росії, тероризм і ризики від підйому Китаю»,— йдеться в заяві голови Військового комітету НАТО Стюарта Піча.
Наприкінці 2020 року Столтенберг заявив, що не бачить безпосередньої військової загрози для НАТО від Росії. Однак зазначив, що Росія загрожує сусідам і намагається втрутитися в демократичні процеси.
Світові витрати на оборону
У 2020 році світові оборонні витрати збільшилися на 1,9%. Вони ростуть сьомий рік поспіль, повідомляв інформаційно-аналітичний центр Jane's. у 2020 році найбільше витрати на оборону наростила Європа (+5,6%), передає kommersant.
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