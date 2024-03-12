Він зазначив, що солдати прибудуть у країну ще до початку будь-якої війни.

Наразі у НАТО є 300 тисяч солдатів, які знаходяться у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок початку війни. Про це заявив начальник Генштабу Польщі Кароль Димановський в ефірі TVP.info.

"Американські солдати вже давно дислокуються в Польщі. – Їх кілька тисяч. Вони займаються з нами регулярно. Пам’ятаймо, що Сполучені Штати та інші союзники також підтримують нас в інших сферах: у повітрі, на морі, у космосі та кібербезпеці", – сказав він.

На запитання про те, чи можливо, що кількість американських військових у Польщі збільшиться до 100 тисяч, він сказав, що це реалістичний сценарій.

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"Це припущення останніх планів НАТО, які були схвалені на політичних рівнях на останньому саміті у Вільнюсі. Досі в штаб-квартирі НАТО було 40 тисяч солдатів, зараз їх 300 тисяч", - сказав Димановський.

Він додав, що "солдати прибудуть у країну, яка знаходиться під загрозою, ще до початку війни".

За його словами, є різні готові сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію.

НАТО не планує надсилати війська в Україну

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг відмежувався від заяви Макрона про те, що союзники не повинні виключати розміщення військових в Україні. За його словами, навіть якщо країни Альянсу вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на НАТО в цілому, оскільки його члени пов’язані пактом про колективну оборону.

Сьогодні, 12 березня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом і прем'єр-міністром Польщі, щоб продемонструвати солідарність з Україною в її боротьбі з російськими загарбниками і обговорити шляхи збільшення фінансування НАТО проти триваючої загрози з боку Москви.

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