Генсек Альянсу відмежувався від заяви Макрона про те, що союзники не повинні виключати розміщення військових в Україні.

НАТО не планує надсилати свої війська в Україну. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, інформує Sky News.

Таким чином він відмежувався від заяви президента Франції Еммануеля Макрона про те, що західні союзники не повинні виключати розміщення військ в Україні.

"НАТО не планує надсилати війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту", - сказав Столтенберг.

За його словами, навіть якщо країни Альянсу вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на НАТО в цілому, оскільки його члени пов’язані пактом про колективну оборону. Він також натякнув, що Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ.

"Я вважаю, що важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас", - резюмував генсек НАТО.

Можливе відправлення західних військ в Україну - останні новини

Днями глава МЗС Франції зробив нову заяву про війська НАТО в Україні. За словами Стефана Сежурне, не Росія повинна вказувати, як допомагати Україні.

Як сказав дипломат, Україна не просила НАТО надіслати війська, натомість просила боєприпаси, але "ми нічого не виключаємо на найближчі місяці".

Раніше глава МЗС Британії Девід Кемерон виключив відправку військ в Україну навіть для тренувальних місій. Він зазначив, що іноземна військова місія стане потенційною ціллю для атак РФ, навіть якщо вони будуть лише тренувати українців.

Також УНІАН повідомляв, що в Міноборони Італії зробили заяву про відправлення військ в Україну. За словами глави оборонного відомства країни Гвідо Крозетто, це означатиме "крок до односторонньої ескалації, який перекреслить шлях дипломатії".

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