Росія посилює свої ядерні та арктичні сили поблизу кордону з Фінляндією, - міністр оборони

За словами Антті Гяккянена, РФ посилює свої стратегічні активи саме в Арктиці.

Безпека Арктики має першочергове значення для стабільності в Європі. Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен в інтерв'ю Euronews.

За його словами, розмови про європейське ядерне стримування є бажаними, однак поки що вони не можуть замінити НАТО.

Також він розповів, що Росія посилює свої стратегічні активи в Арктиці та будує нові обʼєкти вздовж кордону з Фінляндією. Гяккянен зауважив, що Арктика має "критичне" значення для європейської оборони.

"Росія має більшу частину своїх найбільших стратегічних потужностей у вигляді ядерної зброї, підводних човнів та бомбардувальників дальньої дії в районі Кольського півострова. Вони (росіяни - УНІАН) будують нові військові об'єкти вздовж нашого кордону, як і під час холодної війни. Було б розумно стежити за Арктикою і нарощувати арктичні потужності для стримування", - сказав міністр оборони Фінляндії.

В Euronews нагадали, що Кольський півострів є регіоном площею 100 тисяч квадратних кілометрів на північному заході Росії. Там знаходиться більша частина морського стратегічного ядерного арсеналу країни, такого як підводні човни, а також авіаційних засобів дальньої дії.

Гяккянен також привітав оновлений план оборони НАТО на Крайній Півночі, вказавши на запуск посиленої операції "Арктичний вартовий", однак він наголосив, що безпека регіону мала б бути пріоритетом ще багато років тому.

За його словами, фінські збройні сили "повністю арктичні" і готові поділитися своїм досвідом з союзниками, щоб краще захищати цей район. Однак президент США Дональд Трамп вважає, що європейці не можуть зробити це самотужки, тому запропонував придбати Гренландію, проти чого виступає Данія за підтримки Європейського Союзу.

Водночас міністр оборони Фінляндії зазначив, що США залишаються "непохитно відданими" основній гарантії НАТО відповідно до статті 5 про колективну оборону. Він додав, що "в короткостроковій перспективі це єдиний варіант для Європи", аби повністю гарантувати стримування.

"У довгостроковій перспективі було б краще, щоб європейці мали свої потужні можливості. Але в короткостроковій і навіть середньостроковій перспективі нам потрібні США. Це має вирішальне значення для європейської безпеки", - пояснив Гяккянен.

Фінляндія та Росія - останні новини

Як писав УНІАН, Фінляндія збирається перемістити частину криголамів через загрозу з боку РФ. Можливими місцями передислокації криголамів можуть стати північні порти Оулу і Кемі.

"Війна, яку Росія веде проти України, дала попереджувальні приклади в області забезпечення безпеки поставок і обороноздатності. Одним з таких прикладів є децентралізація портів базування криголамів", - написало видання Yle.

Також журналісти повідомляли, що Росія відновлює старий гарнізон поблизу Фінляндії. Зазначається, що там вже вирубили великі ділянки лісу та зʼявилася військова техніка.

За словами одного з експертів, оновлений гарнізон у Карелії буде використовуватися 44 армійським корпусом ЗС РФ, який було створено у 2024 році.

