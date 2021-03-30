За його словами, Росія не поважає територіальну цілісність сусідніх держав.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у понеділок, що може назвати президента Росії Володимира Путіна вбивцею.

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Науседа відповів на запитання журналіста про те, чи може він, як і президент США Джо Байден, назвати Путіна вбивцею.

«На жаль, так» - сказав президент Литви.

За його словами, Росія не поважає територіальну цілісність сусідніх держав, таких як Україна.

«Я бачу багато ознак кричущого нехтування цінностями цивілізованого світу, нехтування правом націй на самовизначення, нехтуванням територіальною цілісністю своїх сусідів, яке Кремль останнім часом досить демонстративно проявляє», - сказав Науседа.

Також він зазначив, що в Росії режим «явно тремтить перед обличчям зростаючої опозиції», намагається її придушити і «найжорстокішим чином» переслідує лідерів опозиції, таких як Олексій Навальний.

Що сказав Байден про Путіна

У великому інтерв'ю для ABC News Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

Президент США зазначив, що Путін заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля Росії очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів. Він додав, що вже попереджав російського президента про це під час телефонної розмови наприкінці січня.

Після слів Байдена про "Путіна-вбивцю" Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США в тому, що відносини між країнами в жалюгідному стані.

Сам Путін відповів на слова Байдена дитячою приказкою.

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Автор: Людмила Жерновська