Найближчими днями Навальний планує повернутися до Росії.

Російського опозиціонера Олексія Навального, який анонсував своє повернення на батьківщину 17 січня, оголосили в розшук на території РФ.

Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.

Як видно в опублікованих документах, у федеральному розшуку Навальний перебуває з 29 грудня минулого року.

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"Мабуть, наклалися свята, і про це якось забули публічно оголосити (навіть його власні адвокати). Однак, судячи з документів, розшукову справу було відкрито ще 27 листопада. У документах зазначено, що Навальний не відзначався у справі "Ив Роше" (тоді він отримав умовний термін) і ігнорував контроль. При цьому за весь час повідомив ФСВП один раз - 23 листопада (а прийшов до тями 10 вересня), повідомивши, що знаходиться на реабілітації і про своє повернення нічого поки не скаже", - сказано в повідомленні.

Російські силовики стверджують, що Навальний нібито ухиляється від контролю: 27 листопада почалися попередні розшукові заходи, 29 грудня опозиціонера було оголошено в розшук.

Отруєння Навального: що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували. Згодом Навального евакуювали з Омської лікарні на лікування в берлінську клініку Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

4 вересня експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН підтвердили, що знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.

21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму передбачуваному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і оприлюднив відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Проти Навального в Росії порушили кримінальну справу про шахрайство.

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Автор: УНІАН