Понтифік зустрівся з видатними гумористами західного світу і виклав їм свою точку зору на гумор.

Жартувати стосовно Бога нормально. Якщо жарт не є образливим, це не богохульство. Про це заявив Папа Римський Франциск у п’ятницю на спеціальній аудієнції за участю приблизно 100 коміків, акторів і письменників з усього світу, пише Reuters.

"Чи можемо ми також сміятися з Бога? Звичайно, це не богохульство, ми можемо, так само як ми граємо і жартуємо з людей, яких ми любимо. Гумор не ображає і не принижує людей за їхні вади", – сказав Франциск.

Як зазначає Reuters, Понтифік зробив це зауваження після того, як потрапив під критику та вибачився за нещодавнє використання образливих слів щодо геїв.

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"Те, що я зараз кажу, не є єрессю: коли вам вдається витягнути свідому посмішку з вуст хоча б одного глядача, ви також змушуєте Бога посміхатися", – сказав Франциск.

Інші нещодавні заяви Папи Франциска

Як писав УНІАН, нещодавно Папа Римський закликав всі воюючі країни зупинити бойові дії. За його словами, сторони конфлікту мають домовитися про мир, адже "мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна".

Також ми розповідали, що Ватикан оприлюднив новий документ, що висвітлює ставлення римської церкви до операцій зі зміни статі та сурогатного материнства. В документі зміна статі названа образою людської гідності. Також там сказано, що стать, дана при народженні, є "невід'ємним даром" від Бога, і будь-які спроби змінити її можуть наразити на ризик гідність людини.

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