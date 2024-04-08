Новий документ Ватикану являє собою великий виклад поглядів церкви на людську гідність.

Ватикан під керівництвом Папи Франциска, який нещодавно закликав до миру в Україні та Газі, оприлюднив новий документ, що висвітлює ставлення до операцій зі зміни статі та сурогатного материнства, називаючи їх образою людської гідності, пише The New Yourk Times.

Згідно з цим документом, стать, дана при народженні, є "невід'ємним даром" від Бога, і будь-які спроби змінити її можуть наразити на ризик гідність людини.

У документі підкреслюється, що прагнення до "особистого самовизначення", як пропонує гендерна теорія, веде до ризику, коли людина може піддатися одвічній спокусі створити із себе Бога.

Відео дня

Крім того, католицька церква висловила своє несхвалення сурогатному материнству, стверджуючи, що це перетворює дитину на інструмент, підпорядкований бажанням і вигодам інших людей, незалежно від того, примушена жінка до сурогатного материнства чи погоджується на це добровільно.

Документ, уточнює NYT, був задуманий, як великий виклад поглядів церкви на людську гідність. У ньому зачіпаються не тільки гендерна проблематика і сурогатне материнство, а й питання експлуатації бідних, мігрантів, жінок і вразливих верств суспільства.

Видання уточнює, що документ, імовірно, викличе занепокоєння серед захисників прав ЛГБТ у церкві, які побоюються його використання для засудження трансґендерних людей, незважаючи на застереження щодо "несправедливої дискримінації" щодо ЛГБТ-спільноти, особливо у країнах, де їх криміналізують, ув'язнюють, застосовують насильство або навіть стратять на смертну кару.

Заяви Папи Римського про "білий прапор"

На початку березня під час інтерв'ю з журналістами Папа Франциск висловив думку, що в контексті російсько-українського конфлікту сторона, яка програє, повинна проявити мужність для визнання своєї поразки і початку переговорів.

Ці заяви спровокували хвилю невдоволення не лише в Україні, а й у країнах Заходу, де навіть католицькі єпископи запросили пояснення від Папи.

Вас також можуть зацікавити новини: