За словами глави польського МЗС, війна може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження є вищою за мету, яку він хоче досягти.

Правителя Росії Володимира Путіна необхідно тримати в невизначеності щодо ймовірних кроків Заходу. Про це у США сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24.

Дипломат, зокрема, розповів про загрозу для Польщі з боку Росії та історичні помилки Путіна. Так, на запитання, наскільки Росія становить пряму загрозу для Польщі, глава польської дипломатії відповів, що не думає, що Путін проявить необачність, щоб напасти на країну-члена НАТО, але зауважив, що він був досить нерозсудливий, щоб напасти на Україну, і тепер вважається військовим злочинцем.

Сікорський, посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, сказав, що правильно поставити Путіна в ситуацію, в якій він не буде впевнений, що Захід не виключатиме жодного розвитку подій.

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"Ми не будемо показувати свої карти. Ми дамо президенту Путіну подумати, що ми будемо робити. Ми витрачаємо найбільшу частину нашого ВВП в НАТО - 4%, а наступного року можемо витратити більше", - підкреслив Сікорський.

Він підкреслив, що війна може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, яку він хоче досягти. При цьому Путіну ще може знадобитися деякий час, щоб це зрозуміти.

"Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - зазначив Сікорський.

Відправка західних військ в Україну: останні новини

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що заяви президента Франції Макрона про західні війська в Україні нагнітають напругу. Він зазначив, що Україні потрібно всіляко допомагати, але "ми завжди виключали пряме втручання у конфлікт".

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у Львові висловився щодо відправки військ НАТО в Україну. За його словами, ідея президента Франції Макрона не є слушною.

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