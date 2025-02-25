Заяву єврокомісара просто неправильно зрозуміли, кажуть в Брюсселі.

У Єврокомісії запропонували Україні власну угоду про видобуток ресурсів, альтернативну до того, що Київ зараз обговорює з Вашингтоном. Але пізніше в Брюсселі уточнили, що йдеться не про нову угоду, а про давно підписаний меморандум. Відповідну заяву зробив на брифінгу речник Єврокомісії Томас Реньє.

За його словами, заява єврокомісара із промислової стратегії Стефана Сежурне щодо українсько-європейської угоди про ресурси – це лише підтвердження зобов’язання імплементувати меморандум про взаєморозуміння між Україною і ЄС щодо критично важливих ресурсів. Сам меморандум був укладений ще чотири роки тому.

"Немає ніякої пропозиції. З 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичних матеріалів, оформлене через наш Меморандум про взаєморозуміння. Отже, це датується чотирма роками тому. Як і з усіма партнерствами ЄС щодо критичних матеріалів, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, але й сприяння створенню місцевої цінності, розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду. Як бачите, тут справді йдеться про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США", – сказав речник.

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Угода про ресурси із США: останні новини

Як писав УНІАН, Україна та США наближаються до підписання угоди щодо українських корисних копалин. Нова версія документу є значно кращою, ніж попередні, але досі не містить гарантій безпеки для України.

За словами інсайдерів, США дуже сильно опираються включенню гарантій безпеки в угоду. Хоча Київ зміг домогтися вилучення з проекту угоди найбільш скандальних вимог Трампа, питання гарантій безпеки, ймовірно, будуть узгоджувати під час особистої зустрічі двох президентів.

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