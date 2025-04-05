Прем’єр-міністр Бельгії відреагував на нещодавній візит ізраїльського прем’єра до Угорщини.

Якби прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Бельгії, він не був би арештований, попри ордер Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, повідомляє телеканал VRT News.

Барт прокоментував нещодавній візит Нетаньяху до Угорщини, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан повідомив, що країна почала процедуру виходу з Міжнародного кримінального суду.

Де Вевер зазначив, що хоч і не всі європейські країни так симпатизують ізраїльському прем’єр-міністру, як Угорщина, проте більшість із них не заарештували б Нетаньяху, якби він туди поїхав, оскільки це "навряд чи можливо з точки зору realpolitik".

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"У рамках поняття realpolitik практичні міркування переважають над етичними. Я не думаю, що існує хоч одна європейська країна, яка б заарештувала Нетаньяху, якби він туди поїхав. Франція, наприклад, не заарештувала б його, і я не думаю, що ми теж", - заявив прем’єр-міністр Бельгії.

Крім того, з юридичної точки зору було б неможливо заарештувати ізраїльського прем'єр-міністра, оскільки Ізраїль не є членом Міжнародного кримінального суду, заначив професор міжнародного права Стівен Девульф.

Ордер МКС для Нетаньягу і його візит до Угорщини

Як повідомляв раніше УНІАН, у листопаді 2024 року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галланта. Суд вважає, що вони мають нести кримінальну відповідальність "за злочини проти людяності та військові злочини" як співучасники та цивільні начальники, які спрямували напад на цивільне населення Палестини.

Утім, 3 квітня Нетаньягу приїхав з візитом до Угорщини. Поїздка політика відбулася, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Нетаньягу провів зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Відомо, що Угорщина ратифікувала Римський статут МКС, тому повинна виконувати його рішення.

Уже того ж дня в Угорщині заявили про вихід з Міжнародного кримінального суду відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази. керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш наголосив, що МКС "був почесною ініціативою", проте наразі звинувачення прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу є найсумнішим прикладом того, що суд перетворився на політичний орган.

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