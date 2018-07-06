"Стоп Путін!": у Києві розмалювали ТЦ "Ocean plaza" і кинули до входу мертвих голубів (фото, відео)

У Києві розмалювали антиросійськими гаслами ТРЦ, що належить другові Путіна.

У столиці група осіб, членів ВГО "Сокіл", з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв'язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

Вони розклеїли на вхідній групі ТЦ листівки "Геть російський бізнес з України", а також залишили на фасаді написи "Стоп Путін!", "Не купуй російське", "Слава захисникам – смерть окупантам", повідомляє "Українська правда".

В мікрофон громадян закликали не купувати російських товарів.

Джерела УНІАН також повідомляють, що до входу у ТРЦ підкинули мертвих голубів.

Як повідомляється на сайті організації, акцію провели через те, що "за чотири роки агресії торгівлю з Росією досі не припинено", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігархові і другові Путіна Аркадію Ротенбергу".

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"Російські торгові мережі "Carlo Pazolini", "Gloria Jeans", "Спортмастер" досі заробляють кошти на території Української держави. Також мережі відомих ресторанів "Євразія" і "Якіторія", належать російським олігархам, сприяють виведенню коштів українців у гаманець агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "ТПС Нерухомість", контрольована у тому числі Ігорем Ротенбергом, веде з Dragon Capital переговори про продаж ТЦ "Ocean Plaza". Відзначається, що ТЦ оцінюється в 270-315 мільйонів доларів: приблизно в таку ж суму об'єкт оцінювався шість років тому, коли ТПС вийшла на місцевий ринок.