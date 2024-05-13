Шольц зазначив, що ринок праці в Німеччині терміново потребує сотень тисяч робочих рук.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше заявив, що українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, повинні знайти роботу.

Як пише Bild, у Німеччині частка українських біженців, які знайшли роботу, критично низька - вона становить приблизно 25%, водночас у Данії, наприклад, 77% біженців з України знайшли роботу.

"У Німеччині кожен, хто тут працює і не робить нічого поганого, цілком упевнений, що зможе тут залишитися. Гарантія проживання виникає і завдяки працевлаштуванню", - наголосив Шольц.

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Він також висловив сподівання, що кількість українських біженців, які отримують допомогу від Німеччини, скорочуватиметься.

"Ми оплатили інтеграційні курси та мовні курси. Тому ми тепер хочемо спонукати багатьох людей знайти роботу. Ринок праці в Німеччині терміново потребує сотень тисяч рук", - додав Шольц.

Чому українські біженці в Німеччині не шукають роботу

Раніше повідомлялося, що частка українців, які працюють у Німеччині, становить 21% від працездатних і 13,5% від загальної кількості. При цьому українські біженці називають різні причини свого безробіття. Деякі зазначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, "дуже хороша" і її вистачає на життя.

Українські жінки, які самі виховують дітей, як правило, або чекають, поки дитина виросте достатньо, щоб віддати її до дитсадка, або намагаються знайти роботу на півставки.

Також багато хто вказує, що хоче спочатку вивчити німецьку мову.

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