На думку Йоахіма Германна, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".

Міністр внутрішніх справ Баварії закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Йоахім Германн зазначив, що щонайменше 200 тисяч із 980 000 українців, прийнятих у Німеччині, могли б битися проти російських агресорів у себе на батьківщині. В інтерв'ю Bild він закликав скасувати їм усі субсидії.

"Неприйнятно, що ми приймаємо їх і дозволяємо їм ухилятися від обов'язкової військової служби", - обурився політик.

На його думку, "не вкладається в голові", що Німеччина робить усе можливе, щоб підтримати Україну у війні, "а потім, з іншого боку, ми приймаємо солдатів".

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"Не повинно бути, щоб ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилитися від призову. Найменше, що ми можемо зробити, - це не виплачувати таку допомогу громадянам, особливо тим, хто справді зобов'язаний нести військову службу на своїй українській батьківщині і потрібен там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує", - сказав він.

На думку Германна, говорити про те, чи слід подовжувати статус перебування для українців після нинішнього періоду і яким чином, правильно. Але, з одного боку, німецькому уряду необхідно терміново обговорити зі своїми європейськими партнерами більш справедливий розподіл. А, з іншого, слід загалом розглянути питання про виплату допомоги українцям.

Українські біженці в Німеччині - деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше заявив, що українські біженці, які хочуть залишитися в Німеччині, мають знайти роботу.

У Німеччині частка українських біженців, які знайшли роботу, критично низька - вона становить приблизно 25%, водночас у Данії, наприклад, 77% біженців з України знайшли роботу.

"У Німеччині кожен, хто тут працює і не робить нічого поганого, цілком упевнений, що зможе тут залишитися. Гарантія проживання виникає і завдяки працевлаштуванню", - наголосив Шольц.

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