Шольц і Путін провели телефонну розмову.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг президента Росії Володимира Путіна від визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Про це пише WELT з посиланням на слова його прес-секретаря Штеффена Хебестрайта. У телефонній розмові Шольц заявив Путіну, що такий крок "різко суперечить" Мінським угодам щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України.

За словами Хебестрейта, він закликав президента Росії до негайної деескалації і відведення військ, що скупчилися на українському кордоні. Він сказав, що канцлер підкреслив, що зараз особливо важливо дотримуватися режиму припинення вогню на сході України і встановити ознаки розрядки. Росія несе тут особливу відповідальність.

У Кремлі ж повідомили, що Путін попередив Шольца про намір визнати терористичні угруповання.

Нагадаємо, раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звернувся до президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

А дата і час реального проведення великого засідання Ради безпеки Росії викликали сумніви. Журналісти припускають, що "трансляцію" могли записати заздалегідь.

Рішення Путіна щодо визнання "ЛДНР" має стати відомо пізніше 21 лютого.