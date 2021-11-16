На кордоні Вірменії та Азербайджану знову почалися обстріли, є постраждалі.

Вірменія та Азербайджан заявили про напружену ситуацію на кордоні та звинуватили один одного в нападі й обстрілі.

Згідно із заявою Міністерства оборони Вірменії, Азербайджан веде локальні бої із застосуванням артилерії, бронетехніки та вогнепальної зброї різного калібру.

"Противник зазнає значні втрати бронетехніки і живої сили. Інформація про постраждалих і поранених з вірменської сторони уточнюється. На цю мить точно відомо про 4 поранених", - йдеться в повідомленні.

Як пише "Новини Вірменії" із посиланням на міноборони, до полону потрапили 12 військовослужбовців ЗС Вірменії - 7 контрактників і 5 призовників.

Також вірменська сторона звинуватила Азербайджан у використанні дезінформації.

Своєю чергою, міноборони Азербайджану звинувачує Вірменію у скоєнні масштабної провокації в районах Кельбаджарського і Лачинського держкордонів.

"16 листопада військові частини Вірменії почали раптову військову операцію з метою захоплення висот і більш вигідних позицій на цих напрямках держкордону. Сконцентрувавши додаткову живу силу, військову і спеціальну техніку на прикордонно-бойових позиціях в районах Басаргечяр і Гаракільсе, підрозділи ЗС Вірменії атакували бойові пости азербайджанської армії в Кельбаджарському і Лачинському районах", - йдеться в повідомленні.

Азербайджан повідомив, що відбив атаку, затримав вірменських військових і захопив військову техніку. Серед азербайджанських військових є двоє поранених.

Пізніше в міноборони Азербайджану додали, що відбили контрнаступ збройних сил Вірменії.

На тлі загострення військового конфлікту Вірменія попросила Росію захистити її територіальну цілісність відповідно до двостороннього договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 1997 року, повідомляє Радіо Азатутюн.

"Оскільки стався напад на суверенну територію Вірменії, то ми звертаємося до Росії із закликом про захист територіальної цілісності Вірменії на основі чинного між РА і РФ договору від 1997 року, за логікою виконання обопільних зобов'язань в рамках договору. Очікуємо, що Росія надасть допомогу, і Вірменія матиме можливість відновити свою територіальну цілісність", - заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян.

За його словами, це усне звернення, яке отримає й письмову форму.

Посол Вірменії в Москві Вардан Тоганян підтвердив, що Єреван поки не передавав офіційний запит про надання допомоги, пише ТАСС.

У МЗС Азербайджану звинуватили Вірменію у цілеспрямованих провокаціях, пише haqqin.az. "Це є черговою військовою авантюрою керівництва Вірменії... Вірменія не зацікавлена в забезпеченні миру і безпеки в регіоні, а також у делімітації кордонів з Азербайджаном", - сказано в заяві.

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах

Восени минулого року в регіоні розгорівся збройний конфлікт. Великомасштабні бойові дії велися між збройними силами Азербайджану з одного боку і збройними формуваннями Нагірно-Карабаської Республіки та Вірменії з іншого. Конфлікт став найтривалішим і найбільш кровопролитним у регіоні за період після завершення Карабаської війни у 1994 році.

10 листопада 2020 року було опубліковано спільну заяву президента Азербайджану, прем'єр-міністра Вірменії та президента Росії про повне припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Угода про мир передбачала введення російських миротворців, виведення вірменських сил з прилеглих до Нагірного Карабаху районів і залишення під контролем Азербайджану частини території Нагірного Карабаху.

В результаті боїв під контроль Азербайджанських сил перейшли п'ять міст, чотири селища, 286 сіл і весь азербайджано-іранський кордон. На північній ділянці азербайджанська армія взяла під свій контроль низку стратегічних висот і населених пунктів. На півдні - територію, прилеглу до кордону з Іраном, а також місто Шушу.

Автор: Олександр Топчій