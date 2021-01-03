Солдати брали участь у військових операціях Франції у Малі проти ісламських найманців.

Двоє французьких військових загинули й ще один отримав поранення унаслідок підриву саморобної вибухівки, яку терористи в Малі кинули їм у бронетранспортер.

Про це повідомляє Reuters.

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Солдати виконували місію з розвідки і збору даних у східному районі Менака. У Макрона заявили, що життю пораненого нічого не загрожує.

Менш як тиждень тому трьох французьких солдати вбили у Малі також таким чином.

Північно-африканське крило Аль-Каїди заявило, що не несе відповідальність за цей напад.

В обох випадках солдати брали участь у військових операціях Франції у Малі проти ісламських найманців.

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Автор: УНІАН