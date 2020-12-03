Припускається, що це міг бути член сім'ї, який допоміг депутату підключитися до онлайн-зустрічі, оскільки у депутата виникли технічні проблеми.

Оголений чоловік був помічений поруч із литовським депутатом Петрасом Гражулісом під час відеоконференції парламентського комітету з культури.

Читайте такожОрганізатор гей-вечірок у Брюсселі заявив, що на них бували політики з Польщі та УкраїниПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.lt. Гражуліс відомий своєю анти-ЛГБТ риторикою і протестами під час гей-прайдів у Вільнюсі.

Зустріч транслювалася в прямому ефірі на YouTube-акаунті Сейму. Приблизно на 13-й хвилині зустрічі Гражуліс тимчасово включає камеру, на якій за спиною депутата можна побачити оголеного до пояса чоловіка. Видання відзначає, що кілька разів безуспішно намагалося зв'язатися з Гражулісом.

За словами голови парламентського комітету Вітаутаса Юозапайтіса, інші люди, які сидять поруч з депутатами під час зустрічей, можуть становити небезпеку для репутації політиків.

"Без сумніву, інші люди можуть впливати на рішення депутатів. Ймовірно, кожен член парламенту зобов'язаний стежити за тим, щоб в його будинку не з'являлися інші люди", - сказав Юозапайтіс, додавши, що сам не помітив оголеного чоловіка.

"Питання в тому, чому вони в робочий час напівголі. Звичайно, можна сказати, що це особисте життя людини, але він підключається до засідання Сейму", - сказав він.

За словами Юозапайтіса, швидше за все, це міг бути член сім'ї, який допоміг Гражулісу підключитися до зустрічі, оскільки у депутата виникли технічні проблеми.

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Автор: УНІАН