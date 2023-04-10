Американський лідер має завітати до заходи, присвячені річниці підписання Белфастської угоди.

Цього тижня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Північній Ірландії. Лідери мають взяти участь в заходах із нагоди 25-ї річниці підписання Белфастської або Страсноп'ятничної угоди, яка мала покласти край етнополітичному конфлікту в країні.

Напередодні візиту американського лідера в Лондондеррі – другому за розмірами місті Північної Ірландії – пройшов мітинг проти мирної угоди, повідомляє Reuters.

Під час акції, у якій взяли участь члени націоналістичних угруповань, молоді люди закидали запальними шашками броньовану поліцейську машину, через що вона зайнялася. В поліція повідомили, що постраждалих внаслідок інциденту немає, і закликали зберігати спокій.

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"Наші офіцери зазнали нападу в [районі] Крегган з використанням бензинових бомб та інших предметів, їх кинули у їхній автомобіль під час великоднього параду, про який не було повідомлено. Наразі про постраждалих не повідомляється", – йдеться в заяві поліції.

Ситуація в Північній Ірландії

З 1960-х до кінця 1990-х у Північній Ірландії, що входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, точився конфлікт між націоналістами-католиками, прихильниками приєднання країни до Ірландської Республіки і юніоністами-протестантами, що прагнули залишитися у складі Сполученого Королівства. Внаслідок конфлікту загинуло понад 3500 людей.

10 квітня 1998 року було укладено Белфастську або Страсноп'ятничну угода про припинення конфлікту, головними авторами якої виступили католицький політик Джон Г'юм та протестантський політик Девід Трімбл, які отримали за це Нобелівську премію миру.

Угоду було попередньо схвалено виборцями по всьому острову Ірландія на двох референдумах. Вона передбачала створення уряду, що розподіляє владу, роззброєння парамілітарних організацій тощо. Воєнізовані групи в країні все ще існують, але після підписання угоди насильство значною мірою було припинено.

Після виходу Великобританії з ЄС ситуація в регіоні знову загострилася. США, що сприяли укладанню угоди в 1998 році, прагнуть зменшити напруженість. Найближчими днями очікуються візити Джо Байдена до Дубліна в Ірландії та Північної Ірландії, де заплановані урочисті заходи з нагоди річниці підписання угоди.

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