Запроваджено кримінальну відповідальність за злочини проти військової служби для добровольців, включаючи дезертирство, опір начальству і знищення військового майна.

Російський правитель Володимир Путін підписав закони, спрямовані на посилення контролю всередині країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що закони, які пропаганда називає заходами для "захисту суверенітету", фактично є спробою убезпечити режим від нових загроз на кшталт "похода Пригожина" на Москву.

Отже, тепер у РФ:

Відео дня

участь у збройному повстанні карається позбавленням волі на строк від 15 до 20 років;

засуджені за тероризм або збройний заколот більше не матимуть права на умовно-дострокове звільнення;

іноземним громадянам, які допомагають спробам підірвати безпеку Росії, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, запроваджено кримінальну відповідальність за злочини проти військової служби для добровольців, включаючи дезертирство, опір начальству і знищення військового майна.

"Ухвалення й підписання цих законів підтверджує, що Кремль дедалі більше боїться внутрішніх загроз і намагається законодавчо убезпечитися від них. Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації і, зрештою, падіння путінського режиму", - зазначають у ЦПД.

Вплив війни проти України на ситуацію в РФ

Як повідомляв УНІАН, війна в Україні послабила військові й економічні можливості і без того слабкої Росії. Битви на Донбасі й контрнаступ ЗСУ завдали значних втрат її армії. Це ускладнило Кремлю підтримку своєї імперії на інших фронтах - зокрема, в Сирії. Російські стратегічні прорахунки підштовхнули її до ізоляції навіть у традиційно дружніх країнах, зазначено у нещодавньому матеріалі The Telegraph.

Наголошується, що втрати Росії в Україні - не тільки матеріальні, але й політичні. Економіка країни потерпає від санкцій, а внутрішня нестабільність зростає. Путін втрачає підтримку навіть серед своїх союзників, таких як Китай, який дедалі обережніше ставиться до авантюр Кремля.

Слабкість відкриває можливості для країн-сусідів Росії, таких як Грузія, Молдова чи Білорусь, які можуть посилити опір російському впливу.

Вас також можуть зацікавити новини: