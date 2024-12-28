Російський правитель Володимир Путін підписав закони, спрямовані на посилення контролю всередині країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Зазначається, що закони, які пропаганда називає заходами для "захисту суверенітету", фактично є спробою убезпечити режим від нових загроз на кшталт "похода Пригожина" на Москву.
Отже, тепер у РФ:
- участь у збройному повстанні карається позбавленням волі на строк від 15 до 20 років;
- засуджені за тероризм або збройний заколот більше не матимуть права на умовно-дострокове звільнення;
- іноземним громадянам, які допомагають спробам підірвати безпеку Росії, загрожує до 15 років позбавлення волі.
Крім того, запроваджено кримінальну відповідальність за злочини проти військової служби для добровольців, включаючи дезертирство, опір начальству і знищення військового майна.
"Ухвалення й підписання цих законів підтверджує, що Кремль дедалі більше боїться внутрішніх загроз і намагається законодавчо убезпечитися від них. Утім, цей тиск рано чи пізно призведе до дестабілізації внутрішньополітичної ситуації і, зрештою, падіння путінського режиму", - зазначають у ЦПД.
Вплив війни проти України на ситуацію в РФ
Як повідомляв УНІАН, війна в Україні послабила військові й економічні можливості і без того слабкої Росії. Битви на Донбасі й контрнаступ ЗСУ завдали значних втрат її армії. Це ускладнило Кремлю підтримку своєї імперії на інших фронтах - зокрема, в Сирії. Російські стратегічні прорахунки підштовхнули її до ізоляції навіть у традиційно дружніх країнах, зазначено у нещодавньому матеріалі The Telegraph.
Наголошується, що втрати Росії в Україні - не тільки матеріальні, але й політичні. Економіка країни потерпає від санкцій, а внутрішня нестабільність зростає. Путін втрачає підтримку навіть серед своїх союзників, таких як Китай, який дедалі обережніше ставиться до авантюр Кремля.
Слабкість відкриває можливості для країн-сусідів Росії, таких як Грузія, Молдова чи Білорусь, які можуть посилити опір російському впливу.
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