У РФ для економії паперу змінили розмір квитків для проїзду в транспорті.

У російському місті Казань зменшують розмір проїзних квитків через дефіцит паперу.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Зазначається, що в Казані розмір квитків для оплати проїзду в громадському транспорті зменшили майже у два рази. Голова Асоціації автотранспортних підприємств Татарстану Сергій Темляков пояснив, що квитки зменшили заради економії паперу.

"Дане нововведення пов'язане зі скороченням витрат на касові стрічки, які використовуються у валідаторах для видачі квитків. Вартість паперових стрічок зросла", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що раніше про брак чекової стрічки і її економне використання перевізниками повідомляли в Чувашії та Нижегородської області РФ.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Миколаїв, Херсон та Дніпро.

Низка західних країн, зокрема держави-члени Євросоюзу, США, Японія, Австралія та Нова Зеландія запровадили проти Росії нові санкції.

Крім того, низка іноземних компаній - наприклад, Microsoft, IBM, Cisko, Starbucks, Coca-Cola, Mcdonald's та японські NEC Group і Sharp призупинили співробітництво з російською стороною.

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