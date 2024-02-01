Першим пунктом такої стратегії аналітики назвали забезпечення поразки РФ у війні проти України.

Росія перебуває у стані війни із Заходом, намагаючись підірвати світовий порядок, заснований на правилах, де США є лідером, і який гарантував мир і процвітання у світі в останні 80 років.

Про це йдеться в звіті міжнародного Центру аналізу європейської політики. У документі аналітики пропонують Заходу для відновлення стабільності оновити стратегію стримування, яка базуватиметься на власних інтересів, передає Голос Америки.

Першим пунктом такої стратегії аналітики назвали забезпечення поразки РФ у війні проти України. "Повномасштабне вторгнення в Україну... є першим пострілом у значно більшій кампанії, спрямованій на перелом глобального порядку під керівництвом США. Настав час для нової стратегії стримування. Ця стратегія, яка повинна початися в Україні, не закінчується перемогою в нинішній війні", - вважають аналітики.

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Автори зазначили, що війна проти України змінила геополітичну реальність, яку визначають чотири основні факти.

По-перше, РФ хоче знищити світопорядок, вважаючи його згубним для себе. Таке бачення світу навряд чи зміниться після закінчення війни в Україні.

По-друге, РФ становитиме загрозу для Заходу у довгостроковій перспективі, адже військова поразка Кремля у війні малоймовірна.

РФ зберігає і, ймовірно, збільшуватиме здатність домінувати на пострадянському просторі та порушувати безпеку та стабільність на Заході, вважають аналітики.

"Росії потрібно буде 7 років, щоб відновити армію; її ядерні сили вже продемонстрували здатність стримувати дії Заходу; її економіка успішно переоснащується для війни; а її кіберсили, служби таємних операцій та інфраструктура дезінформації зберігають глобальне охоплення", - констатується у звіті.

По-третє, США протистоять альянсу авторитарних держав - Росії, Китаю, Ірану, які разом прагнуть підірвати владу США та інших країн Заходу, й виграють від поширення конфлікту у світі.

По-четверте, трансатлантична солідарність є важливою, американське лідерство є ключовим для євроатлантичної безпеки, а інтереси США і Європи тісно пов'язані.

Експерти вважають, що метою нової рекомендованої стратегії стримування має стати порушення рівноваги РФ, яке б поклало край її намаганням досягти своїх регіональних і глобальних цілей.

Автори звіту вважають, що такий "підрив має початися в Україні, де Кремль найбільш незахищений і вразливий". Автори звіту зазначили, що для цього необхідно завдати Росії поразки в Україні, без якої неможливо перейти до стратегії стримування.

Для цього США і союзники мають змінити підтримку України з терміну "скільки потрібно" на забезпечення української перемоги "якомога швидше".

Війна в Україні і допомога Заходу

З початку нападу РФ на Україну, західні союзники почали підтримувати Київ зброєю та грошима. Але останнім часом допомога західних союзників надходить все важче. Особливо це помітно стало в США. При цьому Німеччина активізувала свої зусилля щодо надання допомоги Україні.

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