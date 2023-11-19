Він зазначив, що світова спільнота не повинна змиритися з війнами.

Папа Римський Франциск у недільному виступі знову закликав до миру в Україні та на Близькому Сході.

Він заявив про необхідність продовжувати докладати зусиль щодо припинення конфліктів, передає Reuters. "Я молюся за змучених людей в Україні... і за людей в Палестині та Ізраїлі. Мир можливий, потрібна добра воля...",- сказав понтифік прихожанам на площі Святого Петра під час ранкової молитви.

Він зазначив, що світова спільнота не повинна змиритися, тому що війна – завжди "це поразка, від якої виграють лише виробники зброї".

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Заяви Папи Римського про війни

Тиждень тому Франциск закликав надати сектору Гази значно більшу гуманітарну допомогу. Він заявив, що потрібно допомогти пораненим в секторі Гази і захистити цивільне населення. При цьому він підкреслив, що заручники, утримувані ХАМАСом, повинні бути звільнені.

Крім того, з початку війни в Україні понтифік не раз закликав до миру і пропонував виступити посередником у можливих переговорах між Україною і РФ. Також Франциск заявляв, що був причетний до звільнення деяких українських військовополонених.

А 12 вересня стало відомо, що кардинал Маттео Дзуппі, посланник Папи Римського Франциска зі встановлення миру в Україні, їздив до Пекіна з дипломатичною місією щодо завершення війни Росії проти України.

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