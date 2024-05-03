Главу уряду звинувачують у у державній зраді та вчиненні дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни.

Генеральна прокуратура Вірменії перенаправила до Служби національної безпеки країни заяву з вимогою про притягнення до кримінальної відповідальності прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Про це заявила генпрокурор Вірменії Анна Вардапетян, повідомляє портал Новости-Армения.

За її словами, заява направлена ​​до СНБ для перевірки документів - у тому числі низки свідоцтв на власність, які прикріплені до документа.

"Після перевірки буде обговорено питання щодо порушення кримінальної справи", - сказала Вардапетян на засіданні парламенту Вірменії під час обговорення звіту про діяльність генпрокуратури країни у 2023 році. Відео дня

Видання нагадує, що раніше юрист, колишній голова Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян та полковник запасу вірменських Збройних сил Айк Наапетян передали до генпрокуратури повідомлення про злочин із вимогою притягнути до відповідальності прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

"Це пов'язано з початком процесу делімітації кордону Вірменії та Азербайджану, який автори заяви вважають незаконним здаванням суверенних територій Вірменії та вимагають звинуватити Пашиняна "у державній зраді та вчиненні дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності країни", - пише ЗМІ.

Останні новини Вірменії

Нещодавно США та Євросоюз пообіцяли Вірменії гроші після віддалення від Кремля. Як повідомив Голос Амирики, Захід гарантував, що допоможе Вірменії проводити економічні реформи та укріплювати демократію.

Також УНІАН повідомляв, що Вірменія підозріло наростила експорт до РФ, що турбує Захід. За інформацією видання Euractiv, попри погіршення політичних відносин між Вірменією та Росією, двостороння торгівля між країнами процвітає.

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