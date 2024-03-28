Водночас в країні заявляють, що реекспортують до Росії товари, які не підпадають під санкції.

Попри погіршення політичних відносин між Вірменією та Росією, двостороння торгівля між країнами процвітає, що змусило західних партнерів замислитися над дотриманням санкцій Єреваном, пише Euractiv.

Зазначається, що після запровадження санкцій проти Москви експорт Вірменії до Росії потроївся у 2022 році, а потім подвоївся у січні-серпні 2023 року, що дало підстави для звинувачень щодо дотримання південнокавказькою країною режиму західних санкцій.

Після вступу Вірменії у 2014 році до Євразійського економічного союзу, очолюваного Росією, Москва стала торговельним партнером номер один для Єревану. Частка РФ у зовнішньому експорті Вірменії ще більше зросла після вторгнення в Україну. У 2023 році на торгівлю з Росією припадало понад 35% зовнішньої торгівлі країни, тоді як частка ЄС становила 13%.

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За словами журналістів, зростання експорту Вірменії до Росії значною мірою зумовлене реекспортом продукції з третіх країн. Перелік товарів, експортованих з Вірменії до Росії за останні два роки, включає, але не обмежується мобільними телефонами, комп'ютерами, навушниками та іншим технічним обладнанням. Останніми місяцями також зростає реекспорт діамантів і золота.

Щоб уникнути можливих проблем з дотриманням режиму санкцій, уряд Вірменії зробив дані про торгівлю з Росією загальнодоступними та інвестував у надання оновленої інформації про імпорт та експорт до Російської Федерації майже в режимі реального часу.

"Спостерігається зростання реекспорту, продукти, які реекспортуються, наразі не перебувають під санкціями, або, принаймні, поки що не перебувають. Однак, якщо завтра колективний Захід вирішить розглядати реекспорт до Росії як обхід санкцій, весь експорт Вірменії опиниться під загрозою", – заявила Седа Ергнян з платформи розслідувань Hetq.am.

Тим часом, щоб посилити контроль за можливим обходом санкцій зареєстрованими у Вірменії компаніями, влада країни запровадила у 2023 році обов'язкові державні ліцензії на постачання мікросхем, трансформаторів, відеокамер, антен та іншого електронного обладнання до Росії.

Ризики для Вірменії

"Висока залежність економіки Вірменії від торгівлі з Росією зробила практично неможливим приєднання країни до санкцій проти Москви без ризику безпрецедентного економічного падіння", – пише видання.

Однак вказується, що зростаюча економічна залежність від російського ринку, однак, не перешкоджає спробам вірменського уряду повільно змістити геополітичну орієнтацію країни на Захід. Навпаки, напруженість у відносинах, включно з відкритою незгодою Вірменії з агресивною війною Кремля, продовжує зростати паралельно зі збільшенням обсягів торгівлі.

Суперечність поглядів

Автори статті вказують, починаючи з лютого 2022 року, зростання показників експорту періодично подається в західних ЗМІ як доказ того, що Вірменія свідомо допомагає Росії обходити режим санкцій.

Редактор і засновник #CivilNetCheck Ані Григорян вказує, що деякі ЗМІ та іноземні експерти іноді представляють дані про торгівлю Вірменії з Росією як доказ недотримання санкцій. Однак цифри часто подаються без будь-якого контексту або без посилання на особливості чи вразливості контексту Вірменії. Навіть якщо цифри не є фальшивими, їх представлення без відповідного контекстуального аналізу може стати маніпуляцією, підкреслила Григорян.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що ані ЄС, ані США не мають жодних застережень щодо дотримання Вірменією санкцій. Офіційні представники США та ЄС дійсно неодноразово заявляли, що влада Вірменії співпрацює із західними партнерами.

Водночас вірменські експерти наголошують на необхідності відстежувати як політику уряду Вірменії щодо санкцій, так і хвилі медіа-маніпуляцій на англомовних медіа-платформах.

Обхід Росією санкцій

У Литві знайшли компанії, які свідомо допомагають Росії отримувати підсанкційні товари. Компанії, які працюють у Литві, організовують експорт до Росії обладнання, технологій та інших підсанкційних товарів. Вони роблять це, усвідомлюючи, що порушуючи закон.

Польща та країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу (геополітичний проект реставрації імперської гегемонії Росії) автомобілі дорожчі за 50 000 євро або з двигуном понад 1,9 літра. ЄС раніше ввів санкції на експорт таких автомобілів до Росії, але вони продовжували потрапляти туди через Білорусь або за допомогою псевдотранзиту через інші країни.

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