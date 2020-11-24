У країні скасували традиційні вуличні різдвяні святкування через пандемію коронавірусу.

Нідерланди креативно вирішили проблему різдвяних привітань дітей унаслідок карантинних обмежень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Охочі під’їжджають за подарунками до святого Миколая на автомобілях. З вікна машини діти передають йому малюнки й співають різдвяні пісні. Після чого отримують пакунок.

За легендами, святий Миколай прибуває до Нідерландів разом з помічниками з Іспанії. Протягом двох тижнів він розвозить різдвяні пакунки по всій країні – щоб встигнути на ранок 6 грудня.

Традиційно 6 грудня в країні відбуваються масові святкування. Та цього року їх скасували через пандемію COVID-19.

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Автор: УНІАН