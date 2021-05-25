Перевізники вже намагаються обходити Україну через російську війну, тож відмова від білоруського неба створює певні труднощі.

Євросоюз наказав авіакомпаніям оминати повітряний простір Білорусі після того, як країна змусила літак компанії Ryanair приземлитися заради арешту журналіста. Цей випадок продемонстрував, як швидко авіація може бути втягнута в геополітику. І потенційні наслідки інколи дуже небезпечні.

Про це пише New York Times, додаючи, що реакція на поведінку Мінська була швидкою. Минув лише день після примусового приземлення рейсу Ryanair, перш ніж Олександр Лукашенко зіштовхнувся з осудом з боку багатьох країн і заборонами авіаперельотів по всьому світі. ЄС в понеділок закликав авіакомпанії, які базуються на території блоку, не літати над Білоруссю. Також білоруській державній авіакомпанії заборонили входити в європейське небо. Велика Британія наклала аналогічні обмеження. А кілька великих авіакомпаній оголосили, що вони взагалі не будуть літати над Білоруссю.

"Зважаючи на поточну ситуацію, ми зупиняємо роботу в білоруському повітряному просторі на якийсь час", - сказав прес-секретар Lufthansa Таль Мускаль.

Читайте такожWP: Лукашенко порушив багато міжнародних законів і заслужив тяжке покаранняДо рішення німецького авіаперевізника приєдналася також Austrian Airlines. Згідно з даними Cirium ці дві компанії грають ключову роль в сполученні Білорусі з іншими країнами. Air France і KLM теж заявили, що не будуть проходити через білоруське небо. Аналогічне рішення прийняла і компанія Finnair.

"Зміни зроблять авіарейси трошки довшими", - попередив фінський національний перевізник на сторінці в Twitter.

Деякі аналітики кажуть, що ізоляція Білорусі буде важкою і дорогою для європейських компаній. Перевізники вже уникають Україну через війну з Росією. А відмова від маршрутів через білоруський повітряний простір створить нові ускладнення для деяких рейсів.

Аналітики Eurasia Group кажуть, що уникнути проходження через Білорусь під час перельотів з півночі на південь Європи можливо. Але перельоти між Європою і Азією будуть дорогими. За минулий тиждень приблизно 3,3 тисячі літаків пролетіли над Білоруссю. Лише п'ята частина з них приземлилися в країні або виконували рейс з неї. Про це свідчать дані Flightradar24.

Мінськ не можна назвати великим європейським авіавузлом. Однак, його аеропортом користувалася низка міжнародних компаній включно з Lufthansa, Austrian Airlines і Turkish Airlines. Американські авіалінії, такі як American Airlines, Delta Air Lines і United Airlines пропонували перельоти в Мінськ через партнерів у Європі й "Белавіа".

Читайте також"Вони вб'ють мене!": екс-головред NEXTA просив бортпровідника не сідати в Мінську - пасажиркаАвіакомпанії часто змушені підлаштовувати свою роботу під геополітичні й інші потрясіння. Цього місяця, наприклад, кілька американських перевізників скасували рейси в Ізраїль через ескалацію конфлікту там. Деякі перевізники змінювали процедури включно з додаванням зупинок для дозаправки. Так сталося, наприклад, після того, як хакери зламали трубопровід на Східному узбережжі США. В 2014 році майже три сотні людей були вбиті, коли російські сили збили рейс MH17 над Україною. Західні уряди звинуватили у цьому уряд Росії й його маріонеток на Донбасі, хоча Москва заперечує свою причетність. Торік Нідерланди подали позов проти Росії в Європейський суд з прав людини, намагаючись отримати докази, які будуть корисні для сімей жертв.

З 2017-го до 2021 року компанія Qatar Airways була змушена уникати авіапростір Саудівської Аравії й кількох сусідніх країн. Причиною стало запровадження ембарго проти Катару в небі, морі й на суходолі. В деяких випадках це означало, що літаки повинні виконувати рейси через довші маршрути, щоб обійти Аравійський півострів. Сусіди звинуватили Катар у підтримці тероризму. Але Доха заперечує це.

Читайте такожНа борту літака, що примусово сів у Мінську, були агенти КДБ - голова RyanairNew York Times пише, що ізоляція Білорусі не вплине на американські пасажирські перевезення, які рідко використовують білоруський авіапростір. Але вантажні рейси можуть постраждати. В неділю, наприклад, більше десятка вантажних літаків авіакомпаній зі США пройшли над Білоруссю. Серед них були п'ять рейсів компанії FedEx, чотири рейси UPS і два Atlas Air. У заяві компанія UPS запевнила, що її мережа не постраждала. Однак, тривають пошуки "інших маршрутів, які гарантують безпеку для наших екіпажів й літаків, а також забезпечать послуги для наших клієнтів". У FedEx запевнили, що "пильно стежать за проблемою".

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань